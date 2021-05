Von Saudi-Arabien bis Italien: Das Geschäft mit der "Dschihadistendroge"

Wohl auch deswegen hat Saudi-Arabien drastische Maßnahmen ergriffen und ein Embargo gegen alle Obst- und Gemüseimporte aus dem Libanon verhängt. Zumindest bis im Hafen von Beirut ein Warenscanner installiert sei.

Der Hauptgrund dürfte aber sein, dass die Captagon-Pillen in immer größerer Zahl in Syrien produziert werden. Nicht nur Rebellengruppen und Terrormilizen, auch das syrische Regime selbst soll sich an Produktion und Vertrieb dieser Droge beteiligen – es gilt als gutes Geschäftsmodell: „Für eine Captagon-Fabrik braucht man nicht viel Platz“, sagt der Vertreter der libanesischen Sicherheitskräfte. „Man kann Millionen Pillen geräuschlos in einem Kleinbus produzieren.“