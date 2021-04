Umfangreiches Sortiment an Drogen aus dem Darknet gefunden

Ein umfangreiches Potpourri aus verschiedenen Drogen wurde Anfang des Monats bei einer Hausdurchsuchung in der Wiener Leopoldstadt sichergestellt. Auf die Spur des 27-jährigen verdächtigen Weißrussen war die Polizei durch ein Paket gekommen, das im Postverteilerzentrum in Inzersdorf abgefangen worden war. Der Verdächtige dürfte den Inhalt des Pakets - Amphetamin, Ketamin, Kokain, LSD und Ecstasy - über das Darknet in den Niederlanden bestellt haben.

Bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes erweiterte sich das Sortiment dann noch. Gefunden wurden: 34,64 Gramm Kokain, 45 Stück LSD, 16,50 Gramm Marihuana, 82,96 Gramm MDMA, 28,33 Gramm Metamphetamin, 3,03 Gramm Kokain und Benzodiazipine, vermischt in einem Behältnis, 5,33 Gramm Opiate und 6,5 Gramm Xanax in Tablettenfom.

Darüber hinaus wurden der Laptop und das Mobiltelefon des 27-Jährigen sichergestellt. Im Zuge der Sicherstellung des Mobiltelefons verwickelte der Beschuldigte zwei Kriminalbeamte in ein Handgemenge, da er diese offensichtlich an der Sicherstellung hindern wollte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Nachdem der Mann die Aussage verweigert hatte, wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert. Gegen den Beschuldigten besteht der dringende Verdacht des Suchtmittelhandels.

