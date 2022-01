Mit 85 Jahren: Silvio Berlusconi will Italiens Präsident werden

von Andrea Affaticati

Man schrieb das Jahr 2004, als Silvio Berlusconis damaliger Leibarzt, Professor Umberto Scapagnini, in einem Interview über den Cavaliere sagte: „Silvio ist technisch gesehen so gut wie unsterblich. Dank meines Elixiers ist er mindestens um zwölf Jahre jünger.“ Der Arzt ist mittlerweile verstorben, Italiens Ex-Premier so lebendig wie nie.

Wobei diesmal zu seinem (plötzlich wieder erweckten) Lebenselan die anstehende Präsidentschaftswahl wohl viel beigetragen hat: Der heute 85-jährige Berlusconi will den Quirinalspalast, so heißt der Sitz des Staatsoberhaupts, erobern und somit seine politische Karriere krönen. Sollte jedoch daraus nichts werden, dann will er den Urnengang zumindest maßgeblich beeinflussen.

"Operation Eichhörnchen"