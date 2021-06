Die Frau, die Salvini von rechts herausfordert

Auch auf EU-Ebene übt sich Salvini: Vorige Woche hat er in Portugal einen Zusammenschlusses aller rechten Fraktionen samt Europäischer Volkspartei (EVP) im EU-Parlament vorgeschlagen. Meloni hat auch hier abgewinkt, zumal sie ja selber an der Spitze der Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR), der drittgrößte Fraktion im EU-Parlament, steht.

Aufgewachsen im Armenviertel

Wer ist aber diese Frau, die es als Erste und bisher Einzige in Italien geschafft hat, eine Partei zu führen? Vor ein paar Wochen ist ihre Autobiografie „Io sono Giorgia“ (Ich bin Giorgia) erschienen. Sie erzählt darin von einer nicht immer leichten Kindheit und Jugend. Der Vater hatte die Familie verlassen, die Mutter musste sich um die zwei Töchter kümmern. Aufgewachsen ist sie im ehemaligen römischen Arbeiterviertel Garbatella, in dem es von Kommunisten nur so wimmelte. Sie ging aber zur Jugend-Organisation der postfaschistischen Partei Movimento Sociale Italiano (MSI). Eine Wahl, die ihr viele Hürden in den Weg stellte. „Wie konnte es auch anders sein, ich bin eine Frau – und noch dazu im falschen politischen Lager geboren“, sagte sie einst in einem Interview.