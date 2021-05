Freispruch für Salvini: Migranten durften nicht an Land - keine Freiheitsberaubung

Salvini war wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauchs angeklagt, weil er im Jahr 2019 130 Migranten auf dem Küstenwache-Schiff „Gregoretti“ auf See ausharren ließ, bis sich andere EU-Länder zur Aufnahme der Menschen bereit erklärt hatten. Der Lega-Chef war damals im ersten Kabinett unter Premier Giuseppe Conte Innenminister. Salvini hatte stets behauptet, im Einklang mit dem damaligen Regierungschef Giuseppe Conte und dem damaligen Vizepremier Luigi Di Maio gehandelt zu haben.

Neuer Prozess im September

Der 48-jährige Salvini, Chef der zweitstärksten Regierungspartei, hat nicht all seine Probleme mit der Justiz gelöst. Am 17. April beschloss ein Gericht der sizilianischen Hauptstadt Palermo die Eröffnung eines Prozesses gegen Salvini - auch in diesem Fall wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch. Im August 2019 hatte Salvini das private spanische Rettungsschiff „Open Arms“ mit rund 150 Migranten an Bord längere Zeit auf dem Meer blockiert. Der Prozess beginnt am 15. September.