Grünes Licht für Draghi: Super-Mario vor der Herkules-Aufgabe

Ihr Einverständnis gab am Donnerstagabend schließlich auch die Basis der krisengebeutelten Fünf-Sterne-Bewegung. Mit 59,3 Prozent der Stimmen entschieden die Teilnehmer eines Online-Votings für die Partei, den designierten Premierminister Mario Draghi bei der Bildung einer Regierung zu unterstützen.

Das Ergebnis war zwar deutlicher als erwartet, trotzdem gilt die Bewegung seit den Parlamentswahlen im Frühjahr 2018 als tief gespalten. Nachdem sie damals mit 33 Prozent als stärkste Kraft aus der Wahl hervorkam, hat die Bewegung rasant an Zuspruch verloren und liegt heute in den Umfragen bei 16 Prozent. Der Absturz hat zu tiefen internen Gräben geführt. Und so musste wieder einmal der Komiker und Gründer Beppe Grillo einschreiten, obwohl er schon lange nicht mehr Parteichef ist, sondern nur mehr der „Elevato“, der Edle, wie er sich selber bezeichnet.

Grillo war also nach Rom gekommen, um persönlich die Gespräche mit Draghi zu führen. Seine Zusage an eine Draghi-Regierung – "denn die Erdbeeren sind nun reif", wie er in seinem Blog schrieb – löste vorübergehend in der Basis einen so heftigen Unmut aus, dass er die Online-Abstimmung der Mitglieder um einen Tag auf Donnerstag verschoben hatte.

Umwelt ist Trumpf

Den Widerspenstigen hatte Grillo die Zustimmung zu einer Teilnahme an einer Regierung unter Draghi unter anderem so schmackhaft gemacht, indem er die ökologische Karte - schon immer eine Priorität der Bewegung - zückte. Draghi habe sich bereit erklärt, ein Ministerium für den ökologischen Übergang einzurichten, ließ Grillo wissen.

Zwei wichtige Fragen blieben heute aber offen. Wie lange kann eine Regierungskoalition halten, die einen Bogen von der Lega bis zu den Demokraten umspannt? Und welchen Spielraum wird sie haben?