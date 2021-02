Draghi: Wie „Super Mario“ Italien retten will

Der Entschluss von Staatspräsident Sergio Mattarella, Draghi nach den gescheiterten Sondierungsgesprächen der ehemaligen Koalitionspartner mit einem Regierungsmandat zu beauftragen, überraschte auch einen Großteil der politischen Kommentatoren. Zwar war sein Name in den vergangenen Wochen immer wieder als möglicher Nachfolger von Giuseppe Conte ins Spiel gebracht worden, doch gerade deswegen meinten viele, er käme nicht mehr in Frage. Wie lange Draghi gebraucht hat, um Mattarellas Aufforderung zu folgen, ist nicht belegt. Bereits vorigen Sommer, beim alljährlichen Treffen des Katholikenverbands in Rimini, hielt er eine Rede, die einem Regierungsprogramm gleich kam.