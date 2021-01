Conte tritt zurück - und will doch bleiben: Wie geht es weiter?

Doch der Ball liegt jetzt beim Staatspräsidenten, dem Conte am Dienstag offiziell seine Demission mitteilte. Der 79-jährige frühere Verfassungsrichter Sergio Mattarella gilt in Italien als Politfuchs.

Angesichts der Pandemie und den wirtschaftlichen Turbulenzen, in denen Italien steckt, will auch Mattarella keine Neuwahlen. Andererseits fordert er eine stabile Regierung, die nicht bei jeder Abstimmung zittern muss.

EU in großer Sorge

Diese Sorge treibt nicht nur Mattarella um, in der EU gelten baldige Neuwahlen im Mittelmeerland als Horrorszenario schlechthin. Italiens Regierung muss demnächst ein Konzept in Brüssel präsentieren, wie das Land die in Aussicht gestellten 208 Milliarden Euro aus dem - von Rom so dringend benötigen - Corona-Hilfsprogramm "Next Generation EU" verwenden will. Und auch auf den internationalen Finanzmärkten wird Italien mit Argusaugen beobachtet.

Es war auch die Verwendung der EU-Hilfsgelder, die Ex-Premier Matteo Renzi - zumindest vordergründig - als Sprengstoff für die Regierung "Conte 2" verwendet hatte. Seine linksliberale Kleinstpartei Italia Viva hatte Conte die nötige Mehrheit im Parlament gesichert.

Zwischen Conte und Renzi gibt es jedenfalls keine Gesprächsbasis mehr. Vielleicht schafft es Conte, wie vom "Corriere della Sera" berichtet, einen seiner abgetretenen Minister zurückzuholen.

Aber welche Szenarien sind jetzt denkbar?