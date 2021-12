aus Mailand Andrea Affaticati

Seit Wochen geht es in der italienischen Politik nur mehr um ein Thema: die Präsidentschaftswahl im Jänner. Sergio Mattarellas Mandat endet Anfang Februar. Die Wahl für seinen Nachfolger soll um den 20. Jänner erfolgen. Nur, wer soll der neue Amtsträger sein?

Verschiedene Namen wurden genannt und verworfen. Nur der von Mario Draghi stellt eine Konstante dar. Wäre das möglich, würden ihn die Italiener am liebsten in beiden Ämtern sehen.

In den zehn Monaten, seit er im Amt ist, hat er Ordnung und auch etwas Ruhe in die Politik gebracht. Italien hat auf internationalem Parkett wieder an Ansehen gewonnen und kann sich rühmen, zu den Ländern mit den höchsten Impfquoten zu zählen.