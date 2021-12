Sterbehilfe: Italiener dafür, aber die Politik entscheidet nicht

Diese Voraussetzung hatte das Verfassungsgericht 2019 bei einem ähnlichen Fall ex post, der Betroffene war schon verstorben, festgelegt. Der Patient hatte sich an den Verband Luca Coscioni gewandt, der den Namen des Gründers trägt, einem Ökonomen, der an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt war und 2006 gestorben ist. Marco Cappato, der Schatzmeister und bekannteste Vertreter des Verbands, hatte ihn zu einer Schweizer Sterbehilfeorganisation gebracht und stand deswegen vor Gericht.