In Bezug auf Letzteres forderte die Diakonie-Chefin eine Gesamtreform, die es leider immer noch nicht gäbe, ja nicht einmal "eine politische Strategie" dafür. In diesem Zusammenhang mahnte sie eine parlamentarische Enquete ein, an der Bund, Länder, Gemeinden und Organisationen, die Expertise im Bereich der Pflege haben, teilnehmen sollten. Primäres Ziel: Verbesserung in der Ausbildung sowie im Job selbst.

"Zick-Zack-Kurs"

Denn gerade in der Pandemie sei es für viele Helfer überaus hart gewesen. In diesem Zusammenhang übte die 47-Jährige scharfe Kritik an der Bundesregierung. Diese sei einen "Zick-.Zack-Kurs" gefahren und habe die Solidarität aus den Augen verloren: "Es hätte von Anfang an eine klarere Linie gebraucht."