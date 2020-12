Höchstgericht erkennt "Recht auf menschenwürdiges Sterben"

Bis in die Nachtstunden dauerten die Beratungen der Höchstrichter an: Am Spiel stand viel – eine Entscheidung zum Thema Sterbehilfe. Freitagnachmittag dann schließlich die Verkündung: Das Sterbehilfe-Verbot wird gelockert. Mitwirkung am Selbstmord (§ 79 StGB) soll künftig unter bestimmten Voraussetzungen möglich werden. Die Tötung auf Verlangen allerdings (§ 77 StGB) allerdings bleibt verboten.

Konkret entschieden die Höchstrichter, dass das ausnahmslos geltende Verbot der Hilfeleistung zum Selbstmord verfassungswidrig ist. Es wird per 31. 12. 2021 aufgehoben. Es gebe ein "Recht auf menschwürdiges Sterben", begründeten die Richter.

Das Verleiten zu einem Selbstmord allerdings bleibt strafbar. Ebenso bleibt die Tötung auf Verlangen verboten.

Drei Betroffene und ein Mediziner hatten die Diskussion und schließlich die Entscheidung in dieser heiklen Thematik ins Rollen gebracht. Darunter der Burgenländer Stefan Mezgolits. Der 56-jährige leidet an Multipler Sklerose. Er ist in einem Pflegeheim untergebracht, kann seit Jahren das Bett nicht mehr verlassen. „Ich will selbst entscheiden, wenn meine glückliche Stunde schlägt“, sagt er. Und er will nicht noch länger von Ärzten, Pflegern und Angehörigen abhängig sein.