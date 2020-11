Mediziner gesteht Sterbehilfe: „Ja, ich habe es getan“

„Ich sehe das als massive Einschränkung der persönlichen Freiheit.“ Und in Einzelfällen werde das trotz der drohenden Strafen durchgeführt, sagt Salzer.

Entscheidung am Höchstgericht

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) könnte demnächst eine Entscheidung zu dem heiklen Thema Sterbehilfe treffen. Vier Antragsteller, darunter zwei Schwerkranke und ein Arzt, wollen die Strafbarkeit der „Tötung auf Verlangen“ und der „Mitwirkung am Selbstmord“ kippen. Die Beratungen darüber haben im Juli begonnen.

In ihren Fragen konzentrieren sich die Richter vor allem auf zweitere Bestimmung – also auf das Verbot der „Mitwirkung am Selbstmord“. Entscheiden müssen die Richter auch darüber, ob sich Personen strafbar machen, die eine Reise zu einer ausländischen Sterbehilfe-Organisation organisieren.