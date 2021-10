Italiener haben von Populisten die Nase voll

So wenig Wähler wie noch nie

Für das Mitte-Rechts-Lager ist der Wahlausgang nicht minder bitter, verschärft außerdem den Wettkampf zwischen dem nationalistischen Lega-Chef Matteo Salvini und der Vorsitzenden der Rechten Fratelli d’Italia Giorgia Meloni und nährt den seit einiger Zeit wachsenden Unmut in der Lega gegenüber Salvinis Führung. Dass der von ihm in Mailand durchgesetzte Kandidat es nicht einmal in die Stichwahl geschafft hat, wird ihm angezettelt. Salvini ist sich dessen bewusst, weswegen er schon am Montagabend vor laufenden Kameras ein Mea Culpa gestand.

Meloni kann sich stattdessen für den Moment noch ins Fäustchen lachen, denn immerhin hat es der von ihr durchgesetzte Kandidat in Rom Enrico Michetti geschafft in die Stichwahl gegen den Demokraten und ehemaligen Wirtschafts- und Finanzminister Roberto Gualtieri zu gehen. Jetzt kommt es darauf an, für wen sich die Wähler von Raggi und des Linken Kandidaten beim zweiten Durchgang entscheiden werden. Vorausgesetzt sie gehen überhaupt noch einmal wählen. Mit 54,6 Prozent landesweit, war die Wahlbeteiligung so niedrig wie noch nie.