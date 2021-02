Italiens Regierung steht: So tickt Mario Draghi

Apropos Frau und Familie: Heuer feiern er und seine Gattin Serena Cappello 48. Hochzeitstag. Sie stammt aus Padua und zählt zu ihren Vorfahren Bianca Cappello, die zweite Ehefrau von Francesco I de Medici Großherzog der Toskana. Draghi ist 1947 in Rom geboren. Sein Vater war ein hochrangiger Bankmanager, die Mutter Apothekerin. Die Eltern starben, als er 15 war. Draghi besuchte die Jesuitenschule Massimiliano Massimo in Rom, in der ein Teil der italienischen Elite, darunter auch der ehemalige Ferrari- und Fiat-Präsident Luca Cordero di Montezemolo zur Schule ging.