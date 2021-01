Koalition in Italien wegen Corona-Hilfe geplatzt

Die Regierungskoalition in Italien ist geplatzt. Der kleine Koalitionspartner Italia Viva von Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi hat am Mittwoch seine Unterstützung aufgekündigt und seine beiden Ministerinnen aus dem Kabinett abgezogen. Die Koalition von 5-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (Partito Democratico, PD) unter dem parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte hat damit keine ausreichende Mehrheit mehr im Parlament.

Corona-Hilfspaket

Renzi protestiert damit gegen das milliardenschwere Corona-Programm„Recovery Plan“, das die Regierung in der Nacht auf Mittwoch verabschiedet hat. „Demokratie hat gewisse Formen, die respektiert werden müssen, was im letzten Jahr nicht geschehen ist“, sagte Renzi. Er beschuldigte Conte, während der Pandemie in Alleinregie das Land geführt zu haben, ohne das Parlament zu berücksichtigen und ohne sich mit den Koalitionspartnern abzusprechen.

Angesichts des eskalierenden Koalitionsstreits in der italienischen Regierung hat Conte am Mittwoch Staatspräsident Sergio Mattarella getroffen und mit ihm über die jüngsten politischen Entwicklungen konferiert. Die zweite Regierung Conte ist seit September 2019 im Amt.

Neuwahlen verhindern

Sollte die Regierung stürzen, wird Mattarella Gespräche starten müssen, um einen Ausweg aus der Krise zu finden. Nicht ausgeschlossen wird, dass einige Parlamentarier, die der gemischten Fraktion im Senat angehören, das Kabinett Conte stützen könnten, um somit ein Ende der Legislaturperiode und Neuwahlen zu vermeiden.