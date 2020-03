Migration: EU-Spitze verspricht Griechenland 700 Millionen Euro

Die EU-Spitzenvertreter flogen am Dienstag an die griechisch-türkische Grenze, um sich vor Ort selbst ein Bild von der angespannten Lage zu machen. Seit Tagen versuchen dort Tausende Migranten über die Grenze in die EU zu kommen. Die griechischen Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun, um die Lage im Griff zu behalten.

Griechenland bat eindringlich um Hilfe: Geld, Grenzschutzpersonal und eine gemeinsame europäische Strategie seien dringend notwendig.