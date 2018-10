Midterm-Elections: Wer profitiert von den Briefbomben?

"Die Bedrohung ist subjektiv"

Doch Politologe Heinisch zeigt sich gegenüber dem KURIER skeptisch über dieses Szenario. "Die Kampgane von Donald Trump baut auf dem Faktor Angst auf." Heinisch nennt als Beispiel Trumps Warnung vor einer "Migranten-Karawane" aus Honduras, El Salvador und Guatemala in Richtung USA. Von einer auf Emotionalität aufgebauten Kampagne vor den Midterm-Wahlen würden die Republikaner wohl mehr profitieren als die Demokraten, glaubt Heinisch. "Ein Bedrohungsszenario bringt im Allgemeinen einen Vorteil für die politische Rechte", rechnet er vor. Denn sie würde Schutz und Abschottung bieten. Man kenne das etwa von den Nationalsozialisten, die in Zeiten des Chaos - das sie selbst gesät haben - eine starke Hand und Schutz boten.

Es erinnere auch an die Zeit nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Bei dem Wahlkampf, in dem sich der Demokrat John Kerry und der Republikaner George W. Bush gegenüberstanden, konnte Letzterer vom Faktor Angst profitieren.

Bomben werden instrumentalisiert

Es sei dabei gar nicht so wichtig, wer gerade an der Macht ist, sagt Reinhard Heinisch. "Die Bedrohung ist subjektiv und schwer messbar." Donald Trump schaffe auch als Präsident das Narrativ, in einem subjektiven Bedrohungsszenario "die letzte Verteidigungslinie" zu sein. Dabei sei es egal, ob die Bedrohung real sei oder nicht. "Das Szenario kann auch in drei Wochen wieder weg sein", sagt der USA-Experte. Doch bis dahin können es die Parteien zur Polarisierung nutzen.