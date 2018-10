Sprengsätze in der Post von Obama und Clinton entdeckt

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und Ex-Außenministerin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Rodham-Clinton haben offenbar per Post Sprengsätze erhalten. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf den Secret Service am Mittwoch. Mitarbeiter des Secret Service hätten "zwei verdächtige Pakete abgefangen hat, die an die Protektoren des Secret Service gerichtet waren". Diese seien als Hillary Clinton und Barack Obama identifiziert wurden.

Der Sprengsatz soll dem ähneln, der am Dienstag an den US-Milliardär George Soros gesandt worden war. Ein Angestellter hatte den Sprengsatz im Briefkasten von Soros' Anwesen in Bedford nördlich von New York entdeckt.