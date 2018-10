Nach Briefbombe an Soros: Warnung vor Gefahr durch Hetze und Hass

Flammender Appell gegen Hass und Hetze im öffentlichen Raum: Die zur Zielscheibe von Rechtspopulisten und Nationalisten aus aller Welt gewordene Stiftung des Milliardärs George Soros hat in einem Brandbrief vor einer folgenschweren Verrohung der Sitten gewarnt.

"Die Politik des Hasses, die heute unseren Diskurs in den USA und in so vielen Ländern der Welt prägt, fördert Extremismus und Gewalt", heißt es in einer am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Stellungnahme der liberalen Open Society Foundation. "In diesem Klima der Angst, der Lügen und des zunehmenden Autoritarismus kann schon der bloße Ausdruck eigener Ansichten zu Todesdrohungen führen."