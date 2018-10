Sprengsatz in Briefkasten von US-Investor Soros gefunden

Im Briefkasten des US-Milliardärs George Soros ist am Montag ein Sprengsatz gefunden worden. Ein Angestellter habe das verdächtige Päckchen entdeckt, teilte die Polizei mit. Er habe es in ein Waldstück in die Nähe gebracht. Dort wurde es nach Angaben der " New York Times" von Bombenspezialisten gesprengt. Soros habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in seinem Haus aufgehalten.

Der Investor ist Ziel einer feindlichen Medienkampagne in seinem Geburtsland Ungarn und gilt als Hassfigur für Rechtsextremisten in Osteuropa und den USA. Der 88-Jährige hatte Anfang der 90er-Jahre ein Vermögen mit Wetten gegen das britische Pfund gemacht. Im US-Wahlkampf 2016 unterstützte er die demokratische Kandidatin Hillary Clinton.