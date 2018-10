"Migranten-Karawane" setzt Fußmarsch in Richtung USA fort

Tausende Migranten aus Zentralamerika haben ihren Marsch durch Mexiko in Richtung USA fortgesetzt. Zwölf Stunden brauchte die Karawane am Mittwoch von der südmexikanischen Stadt Huixtla ins 60 Kilometer entfernte Mapastepec. Die meisten Menschen gingen zu Fuß oder fuhren teilweise per Anhalter mit.

In Huixtla hatten sie einen Tag Pause eingelegt, um ihre geschundenen Füße zu versorgen und Kräfte zu sammeln. Bis in die USA haben sie noch rund 3.000 Kilometer vor sich. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen gehören rund 7.000 Menschen der Karawane an. Die mexikanischen Behörden gaben ihre Zahl dagegen am Mittwoch mit 3.630 deutlich niedriger an.