Mehr als 100 Städte beschossen: "Russland wird für Terror zur Rechenschaft gezogen"

Nach einer neuen Serie massiver russischer Attacken auf ukrainische Städte und Dörfer hat Präsident Wolodymyr Selenskij Konsequenzen für die Angreifer versprochen.

„Russland wird für all diesen Terror zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte der ukrainische Staatschef am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache.

