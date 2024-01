Nato-Admiral: Müssen uns auf großen Krieg gegen Russland vorbereiten

Bei einem Treffen der Nato in Brüssel warnte der ehemalige Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, vor einem großen Krieg ("all-out war") gegen Russland in den nächsten 20 Jahren, das berichtet das britische Medium The Independent.

Die Mitgliedsstaaten des Verteidigungsbündnisses sollten daher bereits jetzt Vorkehrungen treffen und ihre militärische Reserve aufstocken. Ansonsten wäre damit zu rechnen, dass mit Beginn eines größeren Kriegs in Europa gegen Russland viele Zivilisten mobilisiert würden.