Am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros soll Geflüchtete erschossen worden sein

Bei einem Schusswechsel am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros soll am Samstagabend eine Migrantin durch eine Kugel getötet worden sein. Dies berichteten griechische Medien übereinstimmend am Sonntag unter Berufung auf Polizeikreise. Griechische Grenzschützer hätten demnach mit einer Nachtsichtkamera festgestellt, dass ein Schlauchboot von der türkischen Seite des Flusses ablegte.

Untersuchung eingeleitet

Sie hätten die Insassen über Lautsprecher dazu aufgefordert, in die Türkei zurückzukehren, und seien dann plötzlich unter Beschuss genommen worden. Was anschließend geschah, ob griechische Grenzer ebenfalls schossen und wer die Frau erschoss, sei bisher noch unklar, hieß es. Die Polizei habe bereits eine umfangreiche Untersuchung eingeleitet.

Am Grenzfluss Evros verläuft eine der Routen, über die Schleuserbanden Migranten aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU bringen. Der griechische Grenzschutz und die europäische Grenzschutzagentur Frontex überwachen die Region streng.

Zudem hat Griechenland an vielen Stellen kilometerlange Grenzzäune errichtet. Seit Jahresbeginn haben nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks dennoch gut 1.000 Migranten die Grenze passiert. 2021 reisten gut 4.800 Menschen illegal ein, 2020 waren es knapp 6.000.