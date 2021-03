Flüchtlingshelferin: EU-Berichte über Lager auf Lesbos „entsprechen nicht der Realität“

Mit einem Brief wenden sich die Stephanie Krisper, Neos-Abgeordnete im Nationalrat, und Claudia Gamon, Neos-Mandatarin im EU-Parlament, an Ylva Johansson, EU-Kommissarin für Inneres: Sie fordern die Anhörung von Augenzeugen, die ihnen ein faktengetreues Bild von der Situation in den griechischen Flüchtlingslagern geben sollen.

So etwa die Menschenrechtsaktivistin Doro Blancke, die im Zeltlager bei Kara Tepe hilft. Im Lager leben aktuell insgesamt rund 7.500 Flüchtlinge, davon 2.500 Kinder. Blancke sagt: „Die Berichte, die der zuständige EU-Beauftragte abliefert, entsprechen nicht der Realität.“

Ein Beispiel: Es sei an die EU berichtet worden, dass 800 Heizkörper für die Flüchtlinge gekauft wurden – ausgelassen habe man aber die Tatsache, so Blancke, dass die Heizkörper nicht installiert werden können, weil die Elektrizität nicht ausreicht.

Doro Blanckes gleichnamiger Verein arbeitet gerade an einer Gegendarstellung: „Wir haben ausreichend Bilder und Berichte, um die wahren Zustände zu belegen.“

Brief auch an Kanzler Kurz

Die Deklaration, in der Krisper und Gamon die Zusammenarbeit aller EU-Staaten bei der Evakuierung der Flüchtlingscamps fordern, unterstützen mehrere Mitglieder von vier Fraktionen im EU-Parlament – die meisten Unterschriften kommen übrigens von der Europäischen Volkspartei (EPP).