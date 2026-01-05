Trump droht auch Kolumbien und greift erneut nach Grönland: "Brauchen es"
- Am Samstag haben die USA Venezuela attackiert und dabei Staatschef Nicolás Maduro (mehr zur Person Maduro) samt Familie festgenommen und in die USA gebracht (mehr dazu).
- Dort soll Maduro heute, Montag, erstmals vor Gericht gestellt werden: Vorgeworfen werden ihm unter anderem "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie "Verschwörung zum Kokainimport" (mehr dazu).
- In Venezuela wurde Delcy Rodríguez zur Interimspräsidentin ernannt (mehr dazu).
- Bei seiner Pressekonferenz in Florida wollte der US-Präsident eine Erklärung für den Angriff auf Venezuela liefern. Es gelang ihm nicht. Den USA geht es um Venezuelas Öl, analysiert KURIER-Redakteur Johannes Arends (mehr dazu).
- Trump hat auch Kolumbien gedroht und erneut Ansprüche an Grönland gestellt. Dänemarks Regierungschefin rief die USA dazu auf, "mit den Drohungen aufzuhören" (mehr dazu).
Hier können Sie alle Informationen in Echtzeit verfolgen:
Angriff auf Venezuela
-
Trump droht Kolumbien und greift erneut nach Grönland
Kolumbien sei "sehr krank" und "liebe es, Kokain zu produzieren", so der US-Präsident. Auch nach Grönland greift er erneut.
-
Beim US-Angriff wurden auch mehr als 30 Kubaner getötet
Bei dem US-Militäreinsatz in Venezuela sind nach Angaben der kubanischen Regierung insgesamt 32 kubanische Staatsbürger getötet worden. "Infolge des kriminellen Angriffs der US-Regierung" auf Venezuela seien "32 Kubaner bei Kampfhandlungen ums Leben gekommen", erklärte die Regierung in Havanna am Sonntag im Staatsfernsehen. Nach Angaben der regierenden Kommunistischen Partei Kubas handelte es sich bei den 32 um Sicherheitskräfte.
-
-
Trump auch Kolumbien mit Militäreinsatz
Nach dem Angriff auf Venezuela zwecks Entmachtung von Staatschef Nicolás Maduro hat US-Präsident Donald Trump auch Kolumbien gedroht. Der Republikaner sagte vor Journalisten, Kolumbien sei "sehr krank" und werde von einem "kranken Mann" regiert, der es liebe, "Kokain zu produzieren und es in die Vereinigten Staaten zu verkaufen". Das werde er "nicht mehr lange machen", sagte Trump - ohne ins Detail zu gehen, was er konkret damit meinte.
-
Dänemark weist Trumps Anspruch auf Grönland zurück
Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland haben einen erneut von US-Präsident Donald Trump geäußerten Gebietsanspruch auf Grönland deutlich zurückgewiesen. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen erklärte, die Vereinigten Staaten hätten "überhaupt kein Recht" einen Teil der dänischen Staatsgemeinschaft zu annektieren. Sie rief die USA dazu auf, "mit den Drohungen aufzuhören gegen einen historisch engen Verbündeten und gegen ein anderes Land und ein anderes Volk".
-
Auslandsösterreicher in Venezuela
Es gäbe circa 750 Auslandsösterreicher in Venezuela so wie eine Handvoll Reisende, die sich momentan im Land befinden, sagt Meinl-Reisinger. Die Möglichkeit zur Registrierung sei eingerichtet worden, jedoch sei dem Krisenstab noch kein Wunsch geäußert worden, ausreisen zu wollen. Österreicher, die Venezuela verlassen möchten, würden natürlich vom Außenministerium dabei unterstützt.
-
"Neue Weltordnung ist schon längst da"
"Europa ist aufgewacht, Gott sei Dank." sagt Meinl-Reisinger in Bezug auf Russland. Primär müsse sich Europa auf die Füße stellen und in Verteidigungsfragen unabhängig sein. Sie verwies auch auf Trumps Anspruch auf Grönland.
Das Mercosur-Abkommen sei auch strategisch wichtig, um Partner in der Region zu haben.
-
Beate Meinl-Reisinger: "Diesem Regime weinen wir überhaupt keine Tränen nach"
Die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) wiederholte in der "ZiB 2" ihre Position: "Das Regime von Maduro wurde von der EU in keinster Weise anerkannt. Diesem Regime weinen wir überhaupt keine Tränen nach". Es sei aber eine fragile Situation, in der Eskalation vermieden werden müsse. Die Lage vor Ort sei ruhig, wenn doch angespannt. Man wisse noch nicht, wie es weitergehe.
Die Intervention der USA sei nicht mit dem Völkerrecht vereinbar. In der EU hätten wir aber nicht die Mittel das Völkerrecht durchzusetzen. Man könne nur als Vorbild vorangehen. Sie verwies auf Machtpolitik, die EU müsse "Akteur" werden.
-
Dänische Regierungschefin: "USA sollen Drohungen einstellen"
Auch andere Länder könnten Ziel einer US-Intervention werden, sagte Trump gegenüber The Atlantic. "Wir brauchen Grönland, absolut." Trump löste damit eine scharfe Reaktion Dänemarks. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete Trumps Äußerung als unsinnig und forderte die Vereinigten Staaten auf, ihre "Drohungen" gegen ihren NATO-Bündnispartner einzustellen. "Es ergibt absolut keinen Sinn, darüber zu sprechen, dass die USA Grönland übernehmen müssten. Die USA haben kein Recht, eines der drei Länder des dänischen Königreichs zu annektieren", teilte Frederiksen in einer per E-Mail versandten Erklärung mit.
-
UN-Sicherheitsrat: Morgen Dringlichkeitssitzung zu US-Einsatz in Venezuela
Der UN-Sicherheitsrat berät am Montag über den US-Militäreinsatz in Venezuela, bei dem der langjährige Staatschef Nicolás Maduro festgenommen und in die USA gebracht wurde. Die Dringlichkeitssitzung im UN Head Quarter von New York findet um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) auf Bitten Venezuelas statt.
-
Meloni telefonierte mit Machado
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat mit der venezolanischen Oppositionspolitikerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado "über die Aussichten auf einen friedlichen und demokratischen Übergang in Venezuela gesprochen". Das teilte das Büro der Regierungschefin am Sonntagabend mit.
Laut der Pressemitteilung herrschte Einigkeit darüber, dass der Abgang von Präsident Nicolás Maduro "eine neue Seite der Hoffnung" für die venezolanische Bevölkerung eröffne. Damit bestehe die Möglichkeit, "zu den grundlegenden Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren", hieß es. Meloni gilt als Sympathisantin von US-Präsident Donald Trump.
-
Spanien und Lateinamerikaner veröffentlichen gemeinsame Stellungnahme
Spanien und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten haben den US-Einsatz zur Festnahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro in Venezuela verurteilt. "Wir weisen unilaterale Militäreinsätze auf venezolanischem Territorium zurück. Sie verstoßen gegen das Völkerrecht, speziell gegen das Gewaltverbot, den Respekt vor der Souveränität und die Achtung der territorialen Integrität", hieß es in einer Stellungnahme von Spanien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Uruguay.
-
Trump droht venezolanischer Übergangspräsidentin
US-Präsident Donald Trump hatte nach der Gefangennahme Maduros gesagt, die USA würden künftig Venezuela führen. Rodríguez habe sich kooperativ gezeigt. Am Sonntag drohte Trump der Übergangspräsidentin aber bereits. Sie könne einen höheren Preis als der gefangen genommene Präsident Nicolas Maduro zahlen, "wenn sie nicht das Richtige tut", warnte Trump in einem Interview mit der Zeitschrift The Atlantic.
-
Rubio: Okay vom Kongress nicht vonnöten
Für den US-Angriff auf Venezuela ist nach Darstellung von US-Außenminister Marco Rubio keine Zustimmung des Kongresses vonnöten gewesen. "Sie war nicht erforderlich, weil es sich nicht um eine Invasion handelte. Wir haben kein Land besetzt. Es war eine Festnahme", sagte er am Sonntag im Gespräch mit dem Fernsehsender ABC News. Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro sei von Einheiten der US-Bundespolizei FBI festgenommen worden. Zudem seien ihm seine Rechte vorgelesen und er dann außer Landes gebracht worden, führte Rubio aus.
Im Gespräch mit dem Sender NBC News sagte Rubio zudem, dass das US-Parlament bei weiteren US-Aktivitäten in Venezuela und in der Region nur dann einbezogen werden solle, wenn diese Pläne auch die Zustimmung des Kongresses erforderten. "Ansonsten wird der Kongress lediglich benachrichtigt", sagte er.
Gemäß Verfassung ist der US-Präsident zwar Oberbefehlshaber der Streitkräfte, allerdings kann nur der Kongress offiziell einen Krieg erklären. In der Praxis haben nur wenige Präsidenten diesen Weg gewählt - öfter entschieden sie sich für andere rechtliche Instrumente, durch die sie auch ohne formelle Kriegserklärung Militäreinsätze befehlen konnten.
-
Rubio: "Wir brauchen Venezuelas Öl nicht"
Laut Rubio wollen die USA die venezolanische Ölindustrie nicht aus wirtschaftlichem Interesse kontrollieren. Die Vereinigten Staaten verfügten selbst ausreichend über eigenes Öl, sagte Rubio in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des US-Senders NBC News. Es gehe vielmehr darum, dass die riesigen Ölreserven Venezuelas nicht weiter unter Kontrolle von Gegnern der USA stünden.
Washington werde nicht zulassen, dass Venezuela zu einem Stütz- und Operationspunkt für Länder wie China, Russland oder dem Iran sowie für die proiranische Miliz Hisbollah werde, so Rubio. Die Ausbeutung von Ressourcen durch externe Akteure, wie sie in anderen Weltregionen zu beobachten sei, werde Washington in Lateinamerika nicht akzeptieren. "Hier leben wir, und wir werden nicht zulassen, dass die westliche Hemisphäre als Operationsbasis für Gegner, Konkurrenten und Rivalen der Vereinigten Staaten dient", sagte Rubio.
-
MAGA-Republikanerin Greene kritisiert Trump
Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene, eine überzeugte MAGA-Republikanerin, die Trump jedoch wiederholt für die Zurückhaltung der Epstein-Files kritisiert hat, sagte gegenüber NBCs, dass die Festnahme Maduros nicht der "America First"-Poliitk entspreche. "Wenn es hier wirklich um Drogenkriminelle und den Schutz der Amerikaner vor Kartellen und Drogen ginge, die in die USA geschmuggelt werden, würde die Trump-Regierung die mexikanischen Kartelle angreifen", sagte Greene am Sonntag. Greene sagte, sie verteidige Maduro nicht und freue sich natürlich für das venezolanische Volk über die Befreiung. "Aber die Amerikaner feierten die Befreiung des irakischen Volkes nach Saddam Hussein. Sie feierten die Befreiung des libyschen Volkes nach Gaddafi. Und das ist genau die gleiche Washingtoner Strategie, die wir so satt haben und die nicht dem amerikanischen Volk dient, sondern in Wirklichkeit den Großkonzernen, den Banken und den Ölmanagern."
Zu den Prioritäten von MAGA sagte sie: "Wir betrachten Venezuela nicht als unsere Nachbarschaft. Unsere Nachbarschaft ist hier in den 50 Vereinigten Staaten, nicht auf der Südhalbkugel." Sie fügte hinzu: "Mein Verständnis von America First bezieht sich ausschließlich auf das amerikanische Volk, nicht auf die Großspender, die an einflussreiche Politiker spenden."
-
Militär will Rodríguez unterstützen
Die venezolanischen Streitkräfte haben Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als vorübergehende Staatschefin anerkannt, so Verteidigungsminister Vladimir Padrino Lopez in einer Erklärung. Das ist ein wichtiges, äußeres Signal für den Rückhalt Rodríguez' im Militär. Ohne seine Zustimmung ist ein Machtwechsel in Venezuela jedenfalls ausgeschlossen.
Er lehne die "feige Entführung“ von Maduro und seiner Frau Cilia Flores "kategorisch ab" und sagte, US-Truppen hätten "kaltblütig einen Großteil seiner Leibwächter, Soldaten und unschuldige Zivilisten ermordet", ohne Namen oder Opferzahlen zu nennen.
-
Aktuelle Eindrücke aus Caracas
Nachrichtenagenturen liefern aktuelle Bilder aus der Hauptstadt Venezuelas, Caracas, einen Tag nach der Entführung von Nicolás Maduro.© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Menschen laden ihre Telefone auf, nachdem einige Viertel in Caracas nach wie vor ohne Strom sind.© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Eine Frau zeigt den Schaden in ihrer Wohnung nach nahen Explosionen.© EPA / RONALD PENA R
Menschen stehen vor einem Supermarkt in Caracas Schlange.© EPA / RONALD PENA R
Das Mausoleum von Huga Chavez thront über der Hauptstadt.© APA/AFP/JUAN BARRETO / JUAN BARRETO
Regime-Anhänger auf der Straße.
-
Lateinamerika: Wo die Trumpisten regieren, und wer (noch) dagegenhält
Venezuelas Regime sollte militärisch beseitigt werden, doch auch auf demokratischem Weg wechseln viele Länder ins Trump-Lager. Die Linke wird immer schwächer. Ein Überblick:
-
Medwedew könnte sich Entführung von Merz vorstellen
Analog zu dem Vorgehen der USA in Venezuela kann sich Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew ähnliche Entführungsaktionen gegen andere Staats- oder Regierungschefs vorstellen, unter ihnen Bundeskanzler Friedrich Merz. "Die Entführung des Neonazis Merz könnte eine hervorragende Wendung in dieser Karnevalsserie sein", sagte Medwedew, aktuell Vizevorsitzender des nationalen Sicherheitsrats in Moskau, in einem Gespräch mit der Staatsagentur Tass.
Ein solches Szenario hätte durchaus etwas Realistisches an sich, meinte er. "Es gibt sogar Gründe, ihn in Deutschland zu verfolgen, daher wäre es kein Verlust, zumal die Bürger umsonst leiden." Wenn behauptet werde, dass der nun entmachtete venezolanische Staatschef Maduro ein illegitimer Präsident sei, dann halte das keiner Kritik stand, sagte Medwedew weiter. Dies gelte vor allem für die europäischen Reaktionen, die einen "doppelten Standard" Europas aufzeigten.
Er fügte mit Blick auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij hinzu, dass es aus dieser Sicht "sicherlich besser ist, sich nicht zu entspannen", da dessen Amtszeit längst abgelaufen sei. Selenskij bleibt aufgrund der Verfassung zu Kriegszeiten im Amt.
-
Venezuelas Verteidigungsminister fordert Rückkehr Maduros
Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino López warnte, dass die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores festzunehmen, eine Bedrohung für die geopolitische Stabilität darstelle. "Wenn es heute Venezuela war, könnte es morgen jeder beliebige Staat, jedes beliebige Land sein.“ Padrino López übte anschließend umfassende Kritik an der Außenpolitik der Trump-Regierung. "Wir lehnen die kolonialistischen Ideen ab, die sie im Geiste der Monroe-Doktrin über Lateinamerika und die Karibik umsetzen wollen", fügte er hinzu. Er nannte Maduro den "legitimen Präsidenten" des Landes, unterstütze aber auch die Ernennung von dessen Stellvertreterin Delcy Rodríguez zur Interimspräsidentin.
-
Keine US-amerikanischen Soldaten laut Rubio in Venezuela
Auf die Frage, ob US-amerikanische Truppen sich derzeit in Venezuela aufhalten würden, sagte Außenminister Rubio weiter: "Wir haben keine US-Truppen vor Ort", und fügte hinzu, dass sich die Truppen am Samstag "etwa zwei Stunden lang in Venezuela aufhielten, als sie versuchten, Maduro gefangen zu nehmen".
-
Rubio rechtfertigt Umfang von Einsatz
Außerdem erklärte Rubio gegenüber dem Sender CBS News, warum neben Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores nicht weitere Regierungsmitglieder festgenommen worden sind. "Man kann nicht einfach reingehen und fünf Leute auf einmal festnehmen." Es gebe jetzt schon viel Kritik an dem US-Einsatz, an dem neben dem Militär auch Eliteeinheiten beteiligt waren.
"Stellen Sie sich vor, was für ein Aufschrei von allen Seiten käme, wenn wir tatsächlich vier Tage dort bleiben müssten, um vier weitere Personen festzunehmen", sagte Rubio CBS News weiter. Maduro und seine Ehefrau hätten im Rahmen der Operation "höchste Priorität" gehabt, sagte er.
-
Hegseth sieht keine Parallelen zu US-Einsatz im Irak
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sah beim Venezuela-Einsatz keine Parallelen zum US-Einsatz im Irak. Auf die Frage, ob der Einsatz tatsächlich anders war als beim Intervenieren der US-Streitkräfte im Irak, sagte er dem Sender CBS News: "Es ist genau das Gegenteil. Wir haben jahrzehntelang Unsummen ausgegeben und mit Blut bezahlt, ohne wirtschaftlich etwas dafür zu erhalten." Präsident Trump habe die Spielregeln geändert.
Hegseth, der sich seit einiger Zeit als Kriegsminister bezeichnet, machte keinen Hehl aus den wirtschaftlichen Absichten der USA in Venezuela. "Wir können ihnen helfen und gleichzeitig die Vereinigten Staaten in der westlichen Hemisphäre stärken", sagte er. Er rechtfertigte den Einsatz damit, dass Venezuela eine lange Geschichte als reiches und wohlhabendes Land gehabt habe. "Dies wurde seinen Bürgern durch eine schreckliche Führung gestohlen."
Die USA waren 2003 unterstützt von einer internationalen Koalition in den Irak einmarschiert und hatten den autoritären Herrscher Saddam Hussein gestürzt. 2011 zogen die amerikanischen Truppen aus dem ölreichen Golfstaat ab, kehrten aber drei Jahre später zurück, um die örtlichen Sicherheitskräfte im Kampf gegen die Terrormiliz IS zu unterstützen. Trotz des langjährigen US-Einsatzes gelang es nicht, im Irak Stabilität oder eine funktionierende Demokratie zu etablieren. Korruption und Misswirtschaft sind weit verbreitet.
-
USA wollen mit Regierung in Venezuela kooperieren
Die USA haben sich nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs grundsätzlich zur Zusammenarbeit mit der verbleibenden Führung des Landes bereiterklärt. "Wir werden alles anhand ihrer Taten beurteilen und wir werden sehen, was sie tun", sagte US-Außenminister Marco Rubio am Sonntag CBS News. "Wenn sie nicht die richtige Entscheidung treffen, werden die USA weiterhin über mehrere Einflussmöglichkeiten verfügen."
Ganz nebenbei erneuerte er auch seine Drohung gegen Kuba: "ich glaube nicht, dass es für irgendjemanden fraglich ist, dass wir keine großen Fans des Regimes sind". Wäre er Teil der kubanischen Regierung, würde er sich Sorgen machen.
-
Venezuela will Ölförderung drosseln
Venezuelas staatlicher Ölkonzern PDVSA hat angesichts einer Exportblockade der USA einige seiner Joint-Venture-Partner angewiesen, die Ölförderung zu drosseln. Dazu sollen Ölfelder oder Bohrloch-Cluster stillgelegt werden, sagen drei mit der Entscheidung vertraute Personen. Grund dafür seien wachsende Lagerbestände an Land und ein Mangel an Verdünnungsmitteln, die zur Aufbereitung des schweren venezolanischen Rohöls benötigt werden.
-
Venezuela spricht von mindestens 40 Toten
Venezolanischen Angaben zufolge sollen bei dem US-Angriff auf Venezuela mindestens 40 Menschen getötet worden sein, darunter Militärangehörige und Zivilisten. Das schreibt die New York Times und beruft sich auf einen hochrangigen venezolanischen Beamten. Von amerikanischer Seite gibt es noch keine Angaben. Trump erklärte am Samstag in einem Interview mit Fox News und bei der anschließenden Pressekonferenz, dass keine amerikanischen Soldaten getötet worden seien.
-
-
Und als nächstes Grönland?
Katie Miller, rechtskonservative Podcasterin und Ehefrau von Stephen Miller, Trumps Vize-Stabschef im Weißen Haus, hat nach den US-Angriffen auf Venezuela ein Foto auf X gepostet, das die Insel Grönland mit US-amerikanischer Flagge zeigt und darüber geschrieben "BALD". Trump hat in der Vergangenheit mehrmals mit der Aussage provoziert, er würde das dänische Territorium gerne unter US-Führung stellen. Der dänische Botschafter in den USA, Jesper Møller Sørensen, teilte Millers Provokation mit einem "freundlichen Hinweis" auf die langjährigen Verteidigungsbeziehungen zwischen den beiden Ländern.
-
Musk stellt Venezuela Internet zur Verfügung
Elon Musk hat auf X angekündigt, dass sein Unternehmen Starlink Venezuela einen Monat lang kostenloses Breitbandinternet zur Verfügung stellen werde. Unter Maduro wurde das Internet in Venezuela streng kontrolliert und war Zensur und Abschaltungen ausgesetzt, während der US-Angriffe fiel es in Teilen der Hauptstadt Caracas aus.
-
Papst fordert Frieden in Venezuela
Der Papst hat beim Angelus-Gebet am Sonntag eindringlich für Frieden in Venezuela appelliert. Mit Sorge verfolge er die Entwicklung im Land, sagte Leo XIV. vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen. "Zum Wohl des venezolanischen Volkes ist es notwendig, Wege von Gerechtigkeit und Frieden zu beschreiten, die Souveränität des Landes zu respektieren und die Rechtsstaatlichkeit, wie sie in der Verfassung verankert ist, zu sichern", erklärte der Heilige Vater.
"Dabei müssen die Menschen- und Bürgerrechte respektiert werden, um eine friedliche Zukunft auf der Grundlage von Zusammenarbeit, Stabilität und Eintracht zu ermöglichen, mit besonderem Augenmerk auf die Armen, die unter der schwierigen wirtschaftlichen Lage leiden", betonte der Papst.
-
Kongressabgeordnete kritisieren Trumps Vorgehen
Zahlreiche demokratische Mitglieder des US-Kongresses werfen der Trump-Regierung vor, in die Irre geführt worden zu sein: Ihnen sei vermittelt worden, dass die Regierung keinen Regimewechsel in Caracas plante. Senator Chuck Schumer aus New York, Fraktionsvorsitzender der Demokraten im Senat, sagte, ihm sei in drei vertraulichen Briefings mitgeteilt worden, dass die Regierung keinen Regimewechsel und keine militärischen Aktionen plane .
Schumer dürfte auf eine Abstimmung über eine Resolution zu den Kriegsbefugnissen drängen, um Trumps Möglichkeiten einzuschränken, ohne ausdrückliche Genehmigung des Kongresses weitere militärische Aktionen durchzuführen.
Die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat auf X geschrieben , die amerikanischen Aktionen in Venezuela seien "rechtswidrig und unklug" gewesen und würden "Amerika weder sicherer, stärker noch erschwinglicher machen".
-
Bilder von Maduros Festnahme
Das ist das Video, das vom Weißen Haus veröffentlicht wurde und in den amerikanischen Medien kursiert, und Nicolás Maduro, flankiert von zwei Polizisten, mit Handschellen, in Winterjacke und mit Haube zeigt. Es soll bei seinem Abtransport gefilmt worden sein. Laut US-Medienberichten sitzt Maduro im Metropolitan Detention Center in Brooklyn. In der Einrichtung saß bereits der Rapper Sean "Diddy", der während seines Prozesses bis zu seiner Verurteilung wegen Prostitutionsdelikten inhaftiert war, sowie Luigi Mangione, der beschuldigt wird, den CEO von UnitedHealthcare, Brian Thompson, getötet zu haben.
-
Wer ist Delcy Rodriguez?
Nicolás Maduro nannte seine Vizepräsidentin eine "Tigerin". Die Tochter eines linksgerichteten Guerillakämpfers und einzige Frau in Maduros Regierung stieg nun zur Interimspräsidentin auf. Ein Porträt.
-
-
-
Insider: Venezuelas Ölexporte lahmgelegt
Die Ölexporte Venezuelas liegen laut Insidern derzeit lahm. Bei Hafenkapitänen gehen keine Anträge ein, das Auslaufen beladener Schiffe zu genehmigen, sagten vier mit den Vorgängen vertraute Personen am Samstag. Mehrere für die USA und Asien bestimmte Tanker sind nicht ausgelaufen. Andere, die auf eine Beladung gewartet hatten, haben die Häfen leer verlassen, geht aus Branchendaten hervor. Im wichtigsten Ölhafen Jose werden laut dem Dienst TankerTrackers.com keine Schiffe beladen.
Ein vollständiger Exportstopp könnte zu Förderkürzungen führen, da die Lager voll sind. Die staatliche venezolanische Öl-Aktiengesellschaft PDVSA (Petroleos de Venezuela) und ihr Partner Chevron äußerten sich zunächst nicht.
-
Maduro ist in New York inhaftiert
Venezuelas von den USA im eigenen Land bei einem Militäreinsatz gefangen genommener Präsident ist in New York inhaftiert. Ein vom Weißen Haus auf der Plattform X verbreitetes Video zeigt, wie Nicolás Maduro in Handschellen und umrahmt von Beamten der US-Drogenpolizei DEA in einem Gang des Gebäudes abgeführt wird. Der Linke Maduro soll am Montag vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheinen. Maduros Vizin wurde indes zu seiner Interimsnachfolgerin ernannt.
-
Nicolás Maduro in New York gelandet
Auf CNN waren soeben Live-Bilder zu sehen, die zeigen, wie ein FBI-Flugzeug auf einem Militärflughafen in der Nähe von New York City landet. Darin soll sich der festgenommene, entthronte venezolanische Machthaber Nicolás Maduro befinden. Es ist zu erwarten, dass ihm noch heute in Manhattan der Prozess gemacht wird. In New York ist es gerade 16:50 Uhr.
-
Trumps widersprüchlicher Auftritt zeigt: Es geht nur um Venezuelas Öl
Bei seiner Pressekonferenz in Florida wollte der US-Präsident eine Erklärung für den Angriff auf Venezuela liefern. Es gelang ihm nicht. Stattdessen brach er mit einem Grundsatz seiner MAGA-Bewegung.
Eine Analyse der vielen Widersprüche in Trumps Argumentationskette:
-
Selenskij: USA wissen, was mit Diktatoren zu tun ist
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat den US-Angriff auf Venezuela und die Festnahme des gestürzten Staatschefs Nicolás Maduro als wegweisend gelobt, wie mit "Diktatoren" umzugehen ist. "Wenn man mit Diktatoren so umgehen kann, dann wissen die Vereinigten Staaten von Amerika, was sie als Nächstes tun müssen", sagte Selenskij ukrainischen Medien zufolge in Kiew vor Journalisten.
Demnach ließ der Kontext der Äußerung darauf schließen, dass Selenskij Kremlchef Wladimir Putin im Blick hatte, ohne ihn namentlich zu erwähnen. Auf einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump in Florida meinte zuvor Außenminister Marco Rubio, dass die Operation gegen Maduro eine Warnung auch für andere in der Welt sei, dass Amerika ernstzunehmen sei.
-
UN-Sicherheitsrat am Montag zu Venezuela
Der UN-Sicherheitsrat wird sich am Montag mit dem US-Angriff auf Venezuela befassen. Dessen Nachbarland Kolumbien habe mit Unterstützung von Russland und China das Treffen beantragt, sagten Diplomaten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht in dem Vorgehen der USA einen „gefährlichen Präzedenzfall“. Guterres sei zutiefst besorgt, dass die Regeln des Völkerrechts nicht beachtet worden seien, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric. Der venezolanische UN-Botschafter Samuel Moncada schreibt an den UN-Sicherheitsrat, die USA führten einen „kolonialen Krieg“, der darauf abziele, „eine Marionettenregierung“ zu installieren, die die „Plünderung“ von Venezuelas Ölreserven und anderer Ressourcen ermögliche.
-
Macron fordert venezolanische Übergangsregierung unter GonzálezNach der Entmachtung des Staatspräsidenten Nicolás Maduro in Venezuela sollte nach Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia die Verantwortung in dem Land übernehmen. "Der bevorstehende Übergang muss friedlich, demokratisch und unter Achtung des Willens des venezolanischen Volkes erfolgen", so Macron. "Wir wünschen uns, dass der 2024 gewählte Präsident Edmundo González Urrutia diesen Übergang rasch sicherstellen kann."
-
Venezuelas Vizepräsident fordert "sofortige Freilassung" von Maduro
Die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez forderte die sofortige Freilassung von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores: "Wir fordern die sofortige Freilassung von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores, des einzigen Präsidenten Venezuelas, Präsident Nicolás Maduro", sagte Rodríguez während einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates, die vom staatlichen Fernsehsender VTV übertragen wurde. Gemeinsam mit anderen hochrangigen Regierungsvertretern erklärte Rodríguez, die territoriale Integrität Venezuelas sei durch die US-Operation in Caracas und anderen Teilen des Landes "brutal angegriffen" worden.
Zuvor äußerte sich Donald Trump noch positiv über die Kooperation der Vizepräsidentin: "Sie ist prinzipiell bereit zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder großartig zu machen."
-
Deutschland lässt sich Zeit für Einordnung von US-EinsatzDer deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz warnt vor politischer Instabilität nach der US-Militäroperation in Venezuela. "Es gilt, einen geordneten Übergang hin zu einer durch Wahlen legitimierten Regierung zu gewährleisten", erklärt er. Für die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes nehme sich die Bundesregierung Zeit. "Grundsätzlich müssen im Umgang zwischen Staaten die Prinzipien des Völkerrechts gelten." Deutschland habe die Präsidentschaft von Nicolas Maduro nicht anerkannt, betont Merz. "Die letzte Wahl wurde gefälscht."
-
Russland fordert Freilassung Maduros
Russland hat nach dem US-Angriff auf Venezuela zur Freilassung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro und seiner Ehefrau aufgerufen. Moskau fordere die amerikanische Führung auf, ihre Position zu überdenken und den „rechtmäßig gewählten Präsidenten eines souveränen Landes und seine Ehefrau“ freizulassen, teilte das russische Außenministerium in einer von mehreren Stellungnahmen mit.
Die USA, die Maduro für illegitim halten, und Venezuela müssten ihre Probleme auf dem Weg des Dialogs lösen. Maduro und seine Frau sind laut US-Präsident Donald Trump in Gewahrsam der USA und sollen vor ein Gericht gestellt werden.
Außenminister Sergej Lawrow telefonierte laut seiner Behörde auch mit Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, die nun die Amtsgeschäfte führen könnte, und sicherte ihr Russlands Solidarität zu. Auch Kremlchef Wladimir Putin hatte Maduro im Dezember noch angesichts wachsender Spannungen mit den USA seine Unterstützung zugesichert. Russland hat eine strategische Partnerschaft mit Venezuela, die zwar keinen militärischen Beistand garantiert - wohl aber etwa Waffenlieferungen beinhaltet.
-
Ein Maulwurf soll USA bei Einsatz geholfen haben
Eine Spezialeinheit des US-Geheimdiensts CIA soll den Einsatz seit Monaten vorbereitet und in der Nacht zum Samstag begleitet haben, während die Eliteeinheit Delta Force die Maduros gefangen genommen haben soll. In den Tagen und unmittelbar vor seiner Gefangennahme habe ein Zuträger in der venezolanischen Regierung die CIA über den Standort von Maduro auf dem Laufenden gehalten, berichtet die New York Times unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen.
Das zuletzt von der US-Regierung auf 50 Millionen Dollar erhöhte Kopfgeld auf Maduro soll bei der Rekrutierung des Maulwurfs geholfen haben, berichtet die Zeitung weiter. Maduros Position und Bewegungen seien zudem von einer Flotte von Tarnkappendrohnen überwacht worden, die neben den Hinweisen des CIA-Informanten eine nahezu lückenlose Überwachung ermöglicht haben sollen. Bereits im Dezember habe er den Angriff und die Festnahme der Maduros genehmigt, sagt Trump.
-
Kuba-Konflikt
Auch Kuba kommt zur Sprache. Laut Trumps Team sollten die Menschen in Kuba und vor allem die kubanische Regierung besorgt sein, da sich die USA mit "guten Nachbarn" umgeben möchte. Die aktuelle Regierung sei laut Marco Rubio "senil".
-
Rodriguez und Machado wären bereit zu helfen
Trump sagt, Rubio habe mit der Vizepräsidentin Delcy Rodriguez telefoniert. Sie sei "im Wesentlichen bereit, das zu tun, was wir voraussetzen" meint Trump. Nobelpreisträgerin Claudia Machado sieht Trump nicht als Nachfolgerin.
-
Ölproduktion in Venezuela
"Wir werden große Mengen an Öl an andere Länder verkaufen" sagt Donald Trump auf die Frage, dass Russland oder China Anspruch auf Erdöl erheben könnten.
