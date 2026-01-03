Nicolás Maduro: Vom Busfahrer zum Diktator Venezuelas

"Der Tyrann ist weg", feierte US-Vizeaußenminister Christopher Landau auf X. Währenddessen war es auf den Straßen in Caracas wenige Stunden nach den US-Angriffen ruhig: keine Menschen auf den Straßen, weder Proteste noch Unterstützer der Opposition. Zu groß war die Unsicherheit . Doch mittlerweile feiert die Diaspora das Ende des Regimes des autoritären Linkspolitiker.

Nicolás Maduro führte das lateinamerikanische Land mit eiserner Hand. Der 63-Jährige war seit 2013 an der Macht – er trat die Nachfolge des Sozialisten Hugo Chávez an, nachdem dieser an Krebs gestorben war. Der ehemalige Busfahrer und Gewerkschaftsführer Maduro, der sich im kommunistischen Kuba ausbilden ließ, war unter Chavez Außenminister und Vizepräsident, und galt als dessen Vertrauter. Doch fehlte ihm Wesentliches: die Popularität und das Charisma von Chavez.

Maduro gewann die Präsidentschaftswahlen nach Chavez’ Tod mit etwas über 50 Prozent der Stimmen – sein Sieg wurde von der Opposition jedoch angezweifelt und angefochten.

Unter Chavez profitierte das Land noch von den hohen Ölpreisen, Privatisierungen waren in vielen Sektoren verboten, Bildungsprogramme und subventionierte Supermärkte für die Bevölkerung wurden ins Leben gerufen. Doch es grassierten Korruption und Repression. Beides nahm unter Maduro zu. Dazu kamen US-Sanktionen gegen die für das Land so wichtige Ölindustrie. Keine andere Nation hat weltweit so große bekannte Erdölreserven. Die Erträge flossen in die Taschen von Loyalisten, Staatselite und Militär.