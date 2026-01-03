Nicolás Maduro: Vom Busfahrer zum Diktator Venezuelas
"Der Tyrann ist weg", feierte US-Vizeaußenminister Christopher Landau auf X. Währenddessen war es auf den Straßen in Caracas wenige Stunden nach den US-Angriffen ruhig: keine Menschen auf den Straßen, weder Proteste noch Unterstützer der Opposition. Zu groß war die Unsicherheit. Doch mittlerweile feiert die Diaspora das Ende des Regimes des autoritären Linkspolitiker.
Nicolás Maduro führte das lateinamerikanische Land mit eiserner Hand. Der 63-Jährige war seit 2013 an der Macht – er trat die Nachfolge des Sozialisten Hugo Chávez an, nachdem dieser an Krebs gestorben war. Der ehemalige Busfahrer und Gewerkschaftsführer Maduro, der sich im kommunistischen Kuba ausbilden ließ, war unter Chavez Außenminister und Vizepräsident, und galt als dessen Vertrauter. Doch fehlte ihm Wesentliches: die Popularität und das Charisma von Chavez.
Maduro gewann die Präsidentschaftswahlen nach Chavez’ Tod mit etwas über 50 Prozent der Stimmen – sein Sieg wurde von der Opposition jedoch angezweifelt und angefochten.
Unter Chavez profitierte das Land noch von den hohen Ölpreisen, Privatisierungen waren in vielen Sektoren verboten, Bildungsprogramme und subventionierte Supermärkte für die Bevölkerung wurden ins Leben gerufen. Doch es grassierten Korruption und Repression. Beides nahm unter Maduro zu. Dazu kamen US-Sanktionen gegen die für das Land so wichtige Ölindustrie. Keine andere Nation hat weltweit so große bekannte Erdölreserven. Die Erträge flossen in die Taschen von Loyalisten, Staatselite und Militär.
Not und Gewalt
Die Folgen für die Bevölkerung: immer höhere Preise, Mangel bei alltäglichen Produkten. Die Spitzenwerte der jährlichen Inflationsraten betrugen in den vergangenen Jahren über eine Million Prozent. Über 80 Prozent der Haushalte lebten zuletzt unter der Armutsgrenze. Mit dem monatlichen durchschnittlichen Haushaltseinkommen (231 US-Dollar) ließ sich nicht einmal mehr ein Monatseinkauf für eine Familie finanzieren (Kosten laut Finanzministerium: 391 Dollar).
Bei den Parlamentswahlen von 2015 gewann die Opposition fast zwei Drittel der Sitze. Doch Maduro regierte weiter, am Parlament vorbei und mit brutaler Repression gegen die Bevölkerung. Danach erlebte das Land einen Bevölkerungseinbruch: Acht Millionen Menschen, ein Viertel der Gesamtbevölkerung, flüchtete ins Ausland. Mit ihren Überweisungen finanziert die Diaspora das Überleben der Venezolaner.
Die UN werfen Maduros Regierung schwere Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Der autoritäre Sozialist galt als einer der letzten Verbündeten Russlands in der Region und hat enge Verbindungen zu China, das als wichtiger Abnehmer von venezolanischem Öl gilt.
Die USA warfen Maduro Verbindungen zu Drogenkartellen vor, Donald Trump hatte Maduro bereits 2020 des „Narco-Terrorismus“ beschuldigt. Im August hatte Trump die Belohnung für eine Festnahme Maduros auf 50 Millionen Dollar erhöht – das höchste Kopfgeld in der Geschichte der USA.
