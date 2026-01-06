Venezuela: „Maduro ist weg, aber das System ist immer noch da“

Den Alltag möglichst still meistern, nicht auffallen, nicht mit Unbekannten auf der Straße reden – schließlich weiß man nie, wer zu den Anhängern des in die USA entführten Präsidenten Nicolás Maduro gehört, wer einen an die Sicherheitskräfte verraten und wer einen dann doch noch in eine der Folterzellen der venezolanischen Diktatur bringen könnte. „Die Leute haben Angst, man weiß ja nicht, was kommt“, schildert Matteo, ein dem KURIER bekannter Journalist in Caracas.

Drei Tage nach der Blitzinvasion der USA, bei der Venezuelas Präsident, dessen Frau und Sohn verhaftet und verschleppt wurden, scheint die Führung des Landes die Kontrolle wieder mit aller Härte herstellen zu wollen:

Der Ausnahmezustand wurde verhängt, an Checkpoints in der Hauptstadt kontrollieren Polizisten die Handys der Passanten, mehr als ein Dutzend Journalisten wurden vorübergehend verhaftet.

Matteo meidet die Straßen derzeit. Den Zorn der Maduro-Anhänger und des Regimes ziehe man sich allein schon zu, „wenn man bei ihren Parolen nicht mitschreit“, schildert er.