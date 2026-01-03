Trump attackiert Venezuela und stürzt Machthaber Maduro

Von Tobias Käufer aus Südamerika In den dunklen Nachstunden von Caracas heulten die Sirenen auf, dann folgte ein Einsatz der US-Luftwaffe. Und US-Präsident Donald Trump verkündete: „Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen groß angelegten Angriff auf Venezuela und dessen Staatschef Nicolás Maduro durchgeführt, der zusammen mit seiner Frau festgenommen und außer Landes gebracht wurde.“ Bei einer Pressekonferenz wenige Stunden später lobte Trump den Einsatz als einen „der spektakulärsten Angriffe und der wirkungsvollsten und eindrucksvollsten Demonstrationen amerikanischer Militärmacht in der Geschichte“, bei dem „kein US-Bürger zu Schaden“ gekommen sei. Trump schweifte immer wieder ab, sprach über den Kampf gegen Drogen und Verbrechen in einzelnen US-Städten, die Kriminalitätsrate, die durch den Einsatz der Nationalgarde zurückgegangen sei – was Statistiken widerlegen. Maduro bezeichnete er immer wieder als Diktator und Drogenboss, der „schlimme Monster“ in den Gefängnissen gezüchtet und in die USA geschickt habe – doch eine Aussage sorgte besonders für Aufsehen: „Wir werden das Land so lange regieren, bis wir einen sicheren, ordnungsgemäßen und umsichtigen Machtwechsel gewährleisten können“, sagte Trump. Einzelheiten nannte er nicht. Er versprach lediglich, Venezuela „reich, unabhängig und sicher“ zu machen.

Maduro soll nun vor ein amerikanisches Bundesgericht gestellt werden. Vorwurf: Er sei der Kopf des Drogenkartells „Soles“, das Drogen in die USA geschmuggelt haben soll. Die US-amerikanische Drogenfahndung DEA muss das nun beweisen. Menschenrechtsverletzungen Anders als die Vorwürfe des Drogenhandels sind die schweren Menschenrechtsverletzungen des linksextremen Maduro-Regimes in unzähligen Berichten eindeutig dokumentiert. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte deshalb schon Ermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgenommen, musste sein Büro in Caracas aber jüngst schließen. UN-Berichterstatter hatten vor wenigen Tagen über außergerichtliche Hinrichtungen des venezolanischen Militärs berichtet.

Zuletzt fehlte Maduro die internationale Anerkennung seines selbst erklärten umstrittenen Wahlsieges aus dem Juli 2024. Unabhängige Wahlbeobachter hatten erhebliche Zweifel daran geäußert. Die Opposition konnte nach eigenen Angaben einwandfrei belegen, dass Oppositionskandidat Edmundo Gonzalez die Wahlen gewann. Das Maduro-Regime weigerte sich bis heute, die Wahlakten unabhängigen Untersuchungskommissionen zugänglich zu machen. Aus dem Umfeld von US-Außenminister Marco Rubio hieß es, dass erst einmal keine weiteren Militärschläge mehr geplant seien.