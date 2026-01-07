Am Samstag haben die USA Venezuela attackiert, Staatschef Nicolás Maduro und seine Frau festgenommen und in die USA gebracht. Am Montag wurde Maduro erstmals dem Gericht vorgeführt. Was wissen wir mittlerweile über die Operation "Absolute Resolve" und die militärischen Ziele? Womit legitimiert Trump sein Vorgehen? Wie sind die Reaktionen Völkerrechtsexperten? Was droht Maduro und müssen wir mit weiteren Militäreinsätzen - etwa in Grönland - rechnen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Außenpolitikredakteur Johannes Arends.