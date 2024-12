Welches Grauen hinter der Glitzerwelt mancher Kosmetika steckt

"Ganze Familien haben sich hier angesiedelt, um nach Mica zu suchen, dessen Glitzern in der Kosmetik-Industrie für Glamour sorgt, etwa beim Lipgloss. Es kommt aber auch bei Lacken zum Einsatz. Und in Computern, Druckern oder LED-Lampen , weil es hohe Spannungen und Temperaturen aushält", führt Lehermayr aus.

Rund 20.000 Menschen, die Hälfte davon Kinder , schuften in 176 Minen, die, so Schätzungen, jährlich 15.500 Tonnen Glimmer abwerfen.

Doch die erweist sich mitunter als tödlich: "Die Männer treiben die Stollen mit bloßen Händen , also mit Hammer, Meisel und Brechstangen, voran. Absicherung gibt es aber keine, immer wieder stürzen die rund 1,5 Meter hohen Röhren in sich zusammen, und Menschen sterben bei diesem Knochenjob", so der allewelt-Chef.

Alle in der Familie müssten zusammenhelfen: Die Schwerstarbeit in den Stollen fällt Männern und Burschen zu, die leichtere Arbeit den Ehefrauen und Kindern. Lohn der Plackerei: gerade einmal fünf Cent pro Kilogramm Mica. Nahezu der gesamte Export würde nach China gehen, betont Lehermayr, dort würde das Material noch ein wenig veredelt (pulverisiert) und teilweise unter anderem nach Europa geliefert – um zwölf Euro das Kilo. Das heißt: Ein Verarbeiter in Österreich beispielsweise zahlt das 240-Fache dessen, was die Schürfer in Madagaskar erhalten.