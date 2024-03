Kinderarbeit in den USA: Nach der Schule gleich aufs Feld

aus Washington Dirk Hautkapp

Duvan Tomas Perez hätte niemals so nah an das Fließband der Mar-Jac-Geflügel-Fabrik in Hattiesburg im US-Bundesstaat Mississippi gelangen dürfen. Das Einwanderer-Kind aus Guatemala wurde von der Mechanik erfasst und erlag wenig später seinen Verletzungen. Duvan war 16 Jahre alt.

Will Hampton hätte niemals so nah an den Traktor-Anhänger gelassen werden dürfen, der ihn auf einer Müllhalde in Missouri beinahe zerquetschte. Will war ebenfalls 16 Jahre alt.

Michael Shuls schließlich hätte im Sägewerk "Florence Hardwood" in Wisconsin niemals so nah an dem Transportband arbeiten dürfen, das ihn mit brachialer Gewalt einsog und tötete. Michael, auch er war nicht älter als 16.

Drei Fälle aus dem Jahr 2023 in Amerika, das aus Sicht der für Sicherheit zuständigen Experten im Arbeitsministerium in Washington zu den tödlichsten zählt, wenn es um den fahrlässigen Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Branchen geht.

Offene Stellen

Der Grund ist im urkapitalistischen Prinzip von Angebot und Nachfrage zu suchen. Laut Arbeitsministerium gibt es derzeit rund 9,5 Millionen offene Stellen in den USA. Aber nur 6,5 Millionen Amerikaner sind offiziell arbeitslos gemeldet.