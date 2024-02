Wie ein ehemaliger Kindersoldat den Weg in ein neues Leben schaffte

Ishmeal Alfred Charles mit seinem Buch in deutscher Übersetzung bei seinem Besuch in Wien.

Seine Mutter habe lange nicht gewusst, ob er noch am Leben sei: „In Spitälern wurden damals Fotos von Menschen aufgehängt, denen Gliedmaßen abgehackt wurden oder die getötet worden waren“, erzählt Charles. Jahrelang habe sie ihn dort gesucht.

So engagiert er sich etwa für den Wiederaufbau eines Spitals für Kinder und Schwangere. Vor allem aber möchte er, dass nachfolgende Generationen aus der Geschichte lernen: „Krieg ist nie die Lösung. Darunter leiden immer Unschuldige. Bei uns sagt man: Die Elefanten kämpfen – aber das Gras leidet.“

Mit seinem Buch, sagt Charles, wolle er zeigen, dass man selbst große Schwierigkeiten meistern kann. „Und dass man nicht auf die hören soll, die sagen, man kann etwas nicht.“ Er habe immer davon geträumt, Arzt zu werden. „Da wir arm waren und ich so lange entführt war, ging das nicht.“ Doch er schloss die Schule ab und arbeitet nun im humanitären Bereich . „Denn dass ich all das überlebt habe, sehe ich als Zeichen, mich für andere einzusetzen.“

Als er endlich in Freiheit war, riet ihm seine Mutter zuerst davon ab, über seine Erlebnisse zu sprechen.

Hilfe für Sierra Leone: Sierra Leone zählt nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt. „Jugend eine Welt“ unterstützt mit seinen Don-Bosco-Projektpartnern vor Ort etwa den Neubau einer Klinik in Freetown, in der mittellose Schwangere und Kinder behandelt werden. Das alte Gebäude ist nämlich so baufällig, dass er einzustürzen droht. Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 oder jugendeinewelt/spenden .

Bürgerkrieg 1991 bis 2002: 1991 brach in Sierra Leone ein Bürgerkrieg aus. Rebellen kämpften gegen wechselnde Regierungen, es ging um Diamanten und Macht, rohe Gewalt regierte. Gefürchtet war etwa die Revolutionary United Front (RUF): Deren Kämpfer plünderten, töteten und vergewaltigten, ebenso entführten sie Kinder. Außerdem waren sie bekannt dafür, ihren Opfern Gliedmaßen abzuhacken.

Hintergrund: Zehntausende Kinder werden weltweit jedes Jahr von bewaffneten Gruppen entführt

Millionen Kinder weltweit werden in Konfliktgebieten geboren. Sie leben in Angst, häufig werden sie auch verletzt, bedroht oder verstümmelt.

Oder sie werden rekrutiert, um anderen genau diese Grausamkeiten anzutun: Armeen sowie bewaffnete Gruppen entführen immer wieder Kinder, um sie für ihre Zwecke zu missbrauchen. Zehntausende Kinder und Jugendliche dürften jährlich betroffen sein. Genaue Zahlen sind schwer zu eruieren, da die Rekrutierung meist in schwer zugänglichen Kampfgebieten erfolgt.

Sie werden nicht nur zum Kampf gezwungen

Die entführten Mädchen und Buben werden nicht nur zum brutalen Kämpfen gezwungen. Die UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, weist darauf hin, dass der Begriff „Kindersoldat“ insofern irreführend sein kann: So werden die Minderjährigen von den bewaffneten Gruppen etwa auch zu Botengängen, Wachdiensten oder anderen Hilfsarbeiten gezwungen. Manche kommen gar als Selbstmordattentäter zum Einsatz, andere werden als menschliche Schutzschilde missbraucht. Mädchen wiederum werden oft zu sexuellen Diensten gezwungen oder zwangsverheiratet.

Daher verwendet die UNICEF den freilich etwas sperrigen Begriff „Kinder, die von Armeen oder bewaffneten Gruppen rekrutiert und eingesetzt werden“.

Traumata prägen den weiteren Lebensweg

Laut einem Bericht des Spiegel laufen vor allem Kinder in Afghanistan, Syrien, dem Jemen, auf den Philippinen oder im Irak Gefahr, als Soldaten rekrutiert zu werden. Auch in Somalia, im Sudan, in Kamerun, Libyen, der Demokratischen Republik Kongo oder auch Nigeria ist die Gefahr sehr hoch.

Selbst wenn die Kinder wieder frei kommen, prägen meist die erlittenen Traumata den weiteren Lebensweg der Opfer. Manche werden von ihren Familien verstoßen, da sie in ihren Dörfern als Mörder angesehen werden. Viele leiden an gesundheitlichen Problemen, oft wird Drogenmissbrauch zum Problem.

Mehrstufiges Programm für befreite Kinder

Laut UN-Jahresbericht konnten im Jahr 2021 durch die Vermittlung der Vereinten Nationen mehr als 12.000 Kinder aus bewaffneten Gruppen befreit werden. Die UNICEF hat ein mehrstufiges Programm entwickelt, um den ehemaligen Kindersoldaten zu helfen: Sie werden etwa in Übergangszentren untergebracht und können die Uniformen gegen Alltagskleidung tauschen.

Ebenso stehen ihnen Ärzte, Sozialarbeiter und Therapeuten zur Seite. Helfer unterstützen die Kinder und Jugendlichen außerdem dabei, wieder die Schule zu besuchen, oder sie nehmen Kontakt zu den Familien der Opfer auf. So könnte zumindest manchen von ihnen der Weg zurück in ein geregeltes Leben gelingen.