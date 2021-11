Macrons Unterstützer schließen sich zusammen

Macron hatte den charismatischen Philippe mitten in der Corona-Krise im Juli 2020 aus ungeklärten Gründen entlassen und mit dem eher farblosen Jean Castex ersetzt. Philippe nahm wieder sein Amt als Bürgermeister der Hafenstadt Le Havre ein – und ließ doch erkennen, dass er nicht vorhabe, sich aus der nationalen Politik zurückzuziehen.

Entgegen der Befürchtung von Macrons Lager, der Ex-Premier werde dem Präsidenten mit einer eigenen Kandidatur Konkurrenz machen, blieb dieser loyal. "Wenn ich die Unordnung sehe, die bei den Linken, den Konservativen und den Rechtsextremen herrscht, so erscheint es mir nützlich, dass sich all diejenigen, die Emmanuel Macron unterstützen, koordinieren", sagte der 50-Jährige nun. Tatsächlich stehen in den anderen politischen Lagern mehrere Aspiranten in den Startlöchern, die sich gegenseitig um ihre Chancen bringen könnten.

"Gemeinsames Haus"

Die Republikaner stimmen am Samstag in einer Vorwahl über ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten ab. Ihr parteiinterner Wahlkampf offenbarte einen Rechtsruck. Umso mehr ist es in Macrons Interesse, als einziger Vertreter der politischen Mitte anzutreten.