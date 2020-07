Macht und Milliarden: Nur ein Drittel der EU-Abgeordneten meldet Lobbyisten-Treffen

„Ein System, das auf Freiwilligkeit beruht, funktioniert eben nicht vollständig“, gibt Anti-Korruptionsexperte Vitor Teixeira zu bedenken. Dabei wurde mit dem freiwilligen EU-Transparenzregister schon ein großer Schritt gesetzt: Die 12.000 Lobbyorganisation verpflichten sich zu einem Verhaltenskodex und geben an, wie viele Mitarbeiter und Mittel sie für ihre Ziele einsetzen.

In Brüssel ist der größte Player der Europaverband der chemischen Industrie (Cefic): Er gab im Vorjahr 10,5 Millionen Euro für Lobbyarbeit aus. Das größte einzelne Unternehmen, das in seiner Sache lobbyiert, ist Google (acht Millionen, 232 Treffen mit EU-Institutionen); gefolgt von Microsoft (5 Mio.) und facebook (4,5 Mio).

Zum Vergleich: Der Europäische Verbraucherverband BEUC wandte 2,5 Millionen Euro auf und absolvierte 126 Treffen; bei Greenpeace waren es 618.000 Euro und 97 Treffen.

Am wenigsten transparent seien die Treffen zwischen Lobbyisten und den EU-Mitgliedsstaaten, sagt Vito Teixeira. „Das ist wie eine Black Box, da weiß man gar nichts. Wen und wann haben die Botschafter der Staaten hier in Brüssel getroffen? Für sie gibt es keine Veröffentlichungspflicht.“