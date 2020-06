Merkel und Von der Leyen: Europa in deutschen Frauenhänden

Dieses Mal ist alles anders. Corona warf alle Pläne über den Haufen, Deutschlands Vorsitzprogramm musste völlig neu geschrieben werden. Kreative Kraftakte, sonst so gar nicht der Stil Merkels, sind gefragt:

„Der Wiederaufbau nach Corona, der europäische Haushalt, ein Abkommen mit Großbritannien – all das muss in den kommenden Monaten erledigt werden. Dafür wird viel Leadership gebraucht“, sagt Thu Nguyen, Rechtswissenschaftlerin am Jacques Delors Centre in Berlin.

Merkels europa-politisches Erbe

Die erste und allerwichtigste Aufgabe, die nun vor Merkel und von der Leyen liegt: 750 Milliarden Euro müssen zur Rettung der europäischen Wirtschaft lockergemacht werden – zusammen mit dem noch zu verhandelnden EU-Haushalt wären es fast 2 Billionen Euro. „Wenn Merkel das gelingt, wäre es ihr größtes europa-politisches Erbe“, glaubt EU-Expertin Nguyen.

Dabei hatte bis vor Kurzem noch alles ganz anders ausgesehen. Gleich auf Merkels erste Ratspräsidentschaft 2007 folgte die Finanzkrise. Das schwer ins Trudeln gekommene Griechenland erhielt mit dem grünen Licht der Kanzlerin zwar Rettungspakete, doch nur unter harten Auflagen, Kontrollen und extremen Sparvorgaben.