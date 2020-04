Offen für höheres EU-Budget: Merkel überschreitet rote Linien

Wie ist Merkels Schwenk zu werten? „Das ist Geschmackssache, ob man das als Kehrtwende sehen will oder als Weiterentwicklung“, sagt Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts in München, im KURIER-Gespräch über die deutsche Position. Zunächst sei durch den Brief von neun EU-Staaten, die sich für gemeinsam ausgegebene Krisenanleihen, sogenannte Corona-Bonds, aussprachen, Druck aufgebaut worden. Was von Deutschland, Österreich und den Niederlanden abgelehnt wurde.

Daran hat sich auch nichts geändert: „Eine rote Linie bleibt für uns die Vergemeinschaftlichung von Schulden, wie es etwa das Modell von Corona-Bonds vorsieht“, sagte Finanzminister Gernot Blümel auf KURIER-Nachfrage. Auch Merkel schloss das erneut dezidiert aus.

In Deutschland wurde aber hinter den Kulissen diskutiert, welchen Verlauf die Krise nehmen könnte. „Daraus entstand die Überlegung, Verschuldungsspielräume im EU-Haushalt zu nutzen“, sagt Fuest. Aus deutscher Sicht werde damit eine ehedem rote Linie überschritten. „Es wäre davor unvorstellbar gewesen.“