EU-Parlament: Orbán lehnt Einladung zu Sondersitzung ab

An Orbáns Stelle will Justizministerin Judit Varga kommen, Mitarchitektin des Corona-Pakets und rhetorisch brillanter Orbán-Sidekick. Die Ministerin suchte am Mittwoch via Twitter die Öffentlichkeit, um ihr Erscheinen zu rechtfertigen: „Welcher Premier würde während einer Pandemie innerhalb eines Tages einer Einladung nach Brüssel folgen?“