Lukaschenko lenkt ein, doch er fällt nicht um

„Sie haben mit schrecklicher Brutalität zugeschlagen“, schildert eine freigelassene Demonstrantin einem regierungskritischen Onlineportal. „Überall war viel Blut.“ Unter Tränen erzählt sie, sie sei geschlagen worden. Mehr als 2.000 Menschen in Weißrussland (Belarus) wurden am Freitag wieder freigelassen, nachdem sie bei Demonstrationen gegen Präsident Alexander Lukaschenko, den Wahlausgang am Sonntag sowie die ausufernde Polizeigewalt festgenommen worden waren.