Kroatien reagiert auf Rekord-Infektionen

180 Neuinfektionen binnen 24 Stunden: Am Donnerstag vermeldete Kroatien einen neuen Rekord an Neuansteckungen. Es war der höchste Tageswert, der seit Beginn der Pandemie registriert wurde.

Ein Problem: Viele Urlauber bringen eine Infektion als Urlaubsmitbringsel in ihre Heimat mit: So mehrten sich auch in Österreich Corona-Erkrankungen bei Urlaubs-Rückkehrern: Etwa entstand in Oberösterreich ein Cluster bei Urlaubs-Rückkehrern aus der Küstenstadt Makarska; im Bezirk Schwaz gab neue Fälle, die auf einen Kroatien-Urlauber aus Split zurückgehen, in Gesamt-Tirol gibt es zumindest 20 importierte Fälle, auch in Niederösterreich poppten Erkrankungen auf. In Wien gibt es bei Reiserückkehrern eine "steigende Tendenz", hieß es vonseiten der Stadt.