Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen: Von Abständen und Obergrenzen

Auch in Kroatien will man stufenweise aus dem Lockdown aussteigen. Die Zahlen lassen es zu, manche Regionen wie die Halbinsel Istrien meldeten gar, Coronavirus-frei zu sein. Gasthäuser können ab Montag ihre Gäste im Freien und mit Abstand bedienen. Auch der von der Krise schwer getroffene Tourismus ist vorsichtig optimistisch. Die Strände könnten demnächst öffnen, jedoch mit beschränkter Besucherzahl.

In Italien könnten Strände ab 1. Juni zugänglich sein. Bei Ankunft soll es Fieber-Checks geben, die Sonnenschirme sollen rund 10 Meter Abstand haben. Wegen der weiter restriktiven Maßnahmen für Tourismus und Gastronomie macht sich langsam Unmut breit.

Die Museen und Bibliotheken in Italien sollen in elf Tagen wieder aufsperren. Seit Montag befindet sich das schwer geschlagene Land in Phase 2 der Krise, die Ausgangssperre wurde vorsichtig gelockert, Bewohner dürfen nun in nahe gelegene Parks gehen und Einzelsport machen, innerhalb der Gemeinde sind Treffen erlaubt. Cafés und Restaurants können Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Beerdigungen mit bis zu 15 Gästen sind erlaubt. Die Öffnungen können regional unterschiedlich gehandhabt werden.