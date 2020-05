Corona-Krise: Griechischen Hoteliers fehlt Geld zum Aufsperren

Maiers Firma ist geschlossen, seine Angestellten bekommen 800 Euro Unterstützung vom Staat. Maiers Freundin, eine Notarin in Athen, die seit Monaten keinen Vertrag mehr aufgesetzt hat, bekam 600 Euro an einmaliger Unterstützung. Maier selbst bekam nichts, obwohl seine Außenstände hoch sind.

Doch die unterschiedlichen Stützungsprogramme laufen am 15. Mai aus, was danach kommt, ist noch nicht klar. Aber die Griechen seien Probleme gewohnt. Seit der Finanzkrise 2008 ist Sparen angesagt. Einer von Maiers Angestellten ging mit 1.200 Euro in Pension, jetzt bekommt er monatlich nur noch 680 Euro.

Der größte Reiseveranstalter TUI glaubt, dass die Länder Südeuropas heuer massiv geschwächt werden. Nach einem Rekordjahr 2019 mit 34 Millionen Urlaubern in Griechenland wird derzeit von einem Minus um ein Drittel ausgegangen. Jedes dritte Hotel für Pauschaltouristen könnte geschlossen bleiben.

Der Internationale Währungsfonds ( IWF) schätzt, dass die Einbußen im Tourismussektor immens sein werden. Die Branche trägt zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Der IWF geht von einem Einbruch des Gesamt-BIP um zehn Prozent für das Jahr 2020 aus. Die Arbeitslosenrate könnte nach Regierungsangaben auf 20 Prozent steigen.

Die OECD ist sogar noch pessimistischer und bemisst den Einfluss der Krise auf bis zu 35 Prozent Verlust beim BIP. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote von 16 Prozent im Jänner auf 26 Prozent steigen könnte.