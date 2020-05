Coronavirus-Maßnahmen: Warum die Öffnung in Paris umstritten ist

Wie viele andere Bürgermeister ist Hidalgo auch sonst auf Kollisionskurs mit Macron. Die Staatsführung hat Frankreichs Departements (Verwaltungsbezirke) in drei Farben aufgeteilt: rot, wo die Zahl der Erkrankungen noch hoch ist, grün für wenige Infektionen, orange für Bezirke im Zwischenstadium. Ostfrankreich und der Pariser Großraum sind rot und daher stärker eingeschränkt: Da bleiben alle städtischen Gärten gesperrt. Die Pariser Bürgermeisterin will aber Parks öffnen – allerdings mit begrenzter Besucher-Zahl. An den Küsten protestieren Bürgermeister gegen die Sperre der Strände auch in grün eingestuften Bezirken.