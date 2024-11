Österreicher in Beirut: "Menschen brauchen Decken jetzt, nicht erst in paar Monaten"

Während in Jerusalem über einen Waffenstillstand beraten wurde, hat das israelische Militär Fakten geschaffen – und die libanesische Millionenstadt Beirut in großem Umfang angegriffen. Darunter auch den Norden der Stadt, der in der Vergangenheit vergleichsweise eher verschont geblieben ist. Dort, im Stadtviertel Hamra, befindet sich auch der Koordinationssitz von "Ärzte ohne Grenzen", wo sich der Österreicher Ramon Ritter um die Entgegennahme und Verteilung sogenannter "Non-food-items" kümmert – also um alles, was abseits von Nahrungsmitteln dringend benötigt wird, "wie Matratzen, Decken, Hygieneartikel", so Ritter zum KURIER.

Am Dienstag "war der erste Tag mit Schneefall in den Bergen, auch in Beirut ist es kalt." Der Fokus liege jetzt auf Decken und Matratzen, Winterjacken und der Errichtung von Unterkünften mit Diesel-Heizern. "Der Bedarf ist riesig."