Anschläge im Kosovo: Die Lage vor den Parlamentswahlen ist angespannt

"Etwas zu viel Zufall"

Er weiß damit einen großen Teil der Kosovoalbaner hinter sich. „Wenn der Angriff von Profis durchgeführt wurde, warum war der Schaden dann so minimal, dass wir nur einen Stromausfall von vier Stunden hatten?“, sagt eine Kosovarin dazu. Dass in einigen Razzien nach dem Anschlag russische Uniformteile und Munition in Häusern serbischer Kosovaren gefunden wurde, macht sie ebenfalls stutzig: „Es passt mir für meinen Geschmack zu viel zur ‚richtigen Zeit‘ zusammen. Nicht dass die Serben große Friedensengel wären, aber dass all das kurz vor der Wahl gefunden wird, ist mir etwas zu viel Zufall“, sagt sie.

Wer auch immer dahintersteckt – im Vorjahr erschossen 30 Bewaffnete aus Serbien einen Polizisten und besetzten ein Kloster – sowohl Serbien als auch der Kosovo haben ihre Schlüsse gezogen. Die Lage ist ernst – und das nicht erst seit Kurzem. Dass sie nicht vollends eskaliert, liegt zu einem wesentlichen Teil an der NATO-Mission KFOR. Unter den mehr als 5.000 Soldaten aus 29 Nationen befinden sich auch 161 Österreicherinnen und Österreicher.

Seit 1999 unterstützt das Bundesheer die Mission, die 1999 nach Ende des Kosovokrieges ins Leben gerufen wurde, um angesichts der Spannungen zwischen ethnischen Serben und Albanern für Stabilität zu sorgen. „Es ist richtig und wichtig, dass wir hier sind“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), auf ihrem traditionellen Weihnachtsbesuch im KFOR-Camp Film City.