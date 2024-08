Ausstieg aus Sky Shield? ÖVP-Ministerin Tanner erteilt der FPÖ eine Absage

Eigentlich nie. Der Bevölkerung ist bewusst, dass wir nicht länger auf einer Insel der Seligen leben, und dass sich die Welt um uns dramatisch verändert. Schauen Sie in die Ukraine, schauen Sie in den Nahen Osten. Das Heer muss investieren, um die Bevölkerung zu beschützen. Gerade als militärisch neutraler Staat haben wir die Pflicht, unsere Neutralität mit allen Mitteln zu verteidigen. 16 Milliarden Euro sind enorm viel Geld. Aber die Österreicherinnen und Österreicher verstehen und befürworten das.

Bei den Treffen der EU-Verteidigungsminister ist das immer Thema. Was Österreich angeht, sind wir zum Beispiel bei der Beschaffung von Munition insofern gut unterwegs, als wir schon vor Russlands Angriffskrieg begonnen haben, Munition in ausreichenden Mengen zu beschaffen.

Aber wo sieht man, dass Europa eigenständiger wird?

Beispielsweise an der Steigerung der Verteidigungsetats in allen Ländern. Man sieht das ja auch in Österreich: Wir haben per Gesetz sichergestellt, dass das Militärbudget jedes Jahr steigt. Natürlich kann das jede Regierung bzw. das Parlament wieder ändern. Aber für mich ist es nicht vorstellbar, dass die nächste Regierung – wie auch immer sie zusammengesetzt ist – vom eingeschlagenen Weg abgeht.