Österreich rüstet auf: Wehrbudget steigt erstmals über vier Milliarden Euro

"Wir werden noch mehr in militärisches Gerät und Ausrüstung investieren", sagt Ministerin Tanner. Konkret meint sie damit unter anderem die neuen 36 Mehrzweckhubschrauber vom Typ "Leonardo" oder auch die LKW-Flotte. "Wir werden 850 neue Fahrzeuge ankaufen." Am Ende werde die LWK-Flotte 1.050 neue Fahrzeuge umfassen. Und dabei handle es sich nicht bloß um neues und notwendiges Gerät für die Truppe, sondern auch um Investments in die heimische Wirtschaft - die Pandur-Fahrzeuge und auch die militärischen LKW werden unter anderem in Österreich hergestellt.