Tanner: "Wir haben die Neutralität passiv interpretiert"

Klaudia Tanner: Es ist tatsächlich so, dass sich in einzelnen Bundesländern mehr Männer für den Zivildienst entscheiden als für das Bundesheer. Dem müssen wir entgegenwirken, es geht um die Sicherheit des Landes. Aber ich bin da nicht so pessimistisch – die Dinge und Einstellungen ändern sich.

Mit über vier Milliarden Euro verfügt ihr Ressort 2024 über das höchste Verteidigungsbudget der Geschichte. Doch es hakt. Soldaten wechseln oft in die Privatwirtschaft. ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner über den fehlenden Wehrwillen der Österreicher – und wie sie diesen und die Attraktivität des Bundesheeres heben will.

Statistisch signifikant ist das aber noch nicht, oder?

Natürlich geht da noch mehr, die Kurve geht flach nach oben. Aber immerhin geht sie eindeutig nach oben.

Vielleicht ist das Bundesheer als Arbeitgeber nicht attraktiv genug?

Das würde ich verneinen. Uns ist diesbezüglich schon sehr vieles gelungen. Wir versuchen, die Grundwehrdiener möglichst wenig in den Assistenzeinsatz zu schicken, damit sie viel Zeit für die Ausbildung haben und viele Facetten des Bundesheeres sehen. Und auch, was die Bezahlung angeht, haben wir viel gemacht: Es werden Prämien bezahlt, wer will, kann den Grundwehrdienst drei Monate verlängern und bekommt dafür immerhin 3.000 Euro. Das Problem ist, dass ich nicht alles alleine lösen kann. Ein Beispiel: Offiziere müssen Akademiker werden, sie werden im Verteidigungsministerium aber nicht so gut bezahlt wie Akademiker in anderen Ressorts.

Das klingt nicht besonders logisch …