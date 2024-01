Risikobericht: "Österreichs Bundesheer muss kriegsfähig gemacht werden"

Was bedeutet das für Europa und für Österreich? Wie muss reagiert werden?

Was die Armee angeht, ist bereits einiges in Bewegung: Seit Monaten wird im Bundesheer massiv aufgerüstet. „Wir investieren 18 Milliarden Euro in nur vier Jahren“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Doch dass Österreichs Soldaten besseres Gerät und mehr Munition bekommen, ist nur ein Teil der Lösung.

Für Günter Hofbauer, den Chefplaner des Heeres, geht es nun darum, dass sich die Grundausrichtung ändert. „Das Bundesheer muss kriegsfähig gemacht werden“, sagt der Generalmajor.